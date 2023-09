A previsão de ocorrência de chuva forte e trovoada levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a lançar alerta para todo o território de Portugal, durante o fim de semana.

O IPMA lançou um aviso amarelo que inclui todo o país, estando ainda previsto vento forte e agitação marítima.

O aviso de períodos de «chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada», começam desde as 06:23 deste sábado em todos os distritos, exceto no de Bragança, onde a chuva forte é esperada só a partir do meio-dia.

Este aviso amarelo vai terminando ao longo do dia nos vários distritos, mas a chuva forte regressa no domingo nos distritos de Viseu, Guarda, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.

