Marcos Acuña (Sporting), Nehuén Pérez (Famalicão) e Renzo Saravia (Internacional, cedido pelo FC Porto) foram convocados por Lionel Scaloni para os próximos compromissos da seleção da Argentina.



Os três jogadores com ligações a clubes portugueses fazem parte da lista de elementos provenientes do exterior, ou seja, de atletas que não atuam no futebol argentino.



A Argentina vai defrontar o Equador (27 de março) e a Bolívia (31 de março) no arranque da fase de qualificação sul-americana para o Campeonato do Mundo de 2022, que vai realizar-se no Qatar.

#SelecciónMayor Estos son los futbolistas convocados del fútbol exterior para los dos primeros partidos de Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la @FIFAcom Qatar 2022. pic.twitter.com/fXkEHrndPt — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 10, 2020