Domènec Torrent é o novo treinador do Flamengo. O treinador espanhol de 58 anos é o sucessor de Jorge Jesus no emblema rubro-negro. O clube confirmou esta sexta-feira a contratação.

Torrent orientou os norte-americanos do New York City nos dois últimos anos, já depois de ter sido adjunto do Manchester City, do Bayern Munique e do Barcelona, com Pep Guardiola.

Torrent assinou contrato de um ano e meio, informou o clube rubro-negro em comunicado oficial.

«Estou muito feliz por fazer parte desta grande nação, vamos lutar por ganhar títulos. Vemo-nos em breve, muito obrigado», referiu o técnico catalão, aos canais do clube brasileiro, numa primeira mensagem pública no novo emblema.

Através das redes sociais, o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, também já reagiu à contratação de Torrent, numa mensagem em brasileiro e em catalão. «Vermelho e preto sempre será mais bonito. Parabéns à nação. Estaremos sempre juntos neste caminho, podem ter a certeza», escreveu.