Sergey Bubka, lenda do desporto da Ucrânia e atual presidente do Comité Olímpico do país, foi nomeado esta quinta-feira pelo Comité Olímpico Internacional (COI) como coordenador do esforço de ajuda humanitária ao país face à investida russa.

O antigo campeão olímpico de salto à vara coordenará, assim, a «avalanche de solidariedade» que o país tem recebido por parte da comunidade olímpica internacional, notou o presidente do COI, Thomas Bach, numa carta aberta a todo o movimento desportivo.

«Respondendo à crise humanitária em curso, o COI e o Comité Olímpico da Ucrânia estão a receber uma avalanche de solidariedade de todo o movimento olímpico. Muitos comités nacionais e federações já lançaram iniciativas para ajudar atletas exilados a todos os níveis, esforços que aplaudimos e encorajamos», explicou o dirigente.

No documento, fica explícito que Sergey Bubka foi convidado «de urgência» a coordenar o esforço, a partir de Lausana, na Suíça, para assegurar a distribuição e atribuição de bens e outras possibilidades.

«A longo prazo, a Fundação Refúgio Olímpico está bem preparada para responder aos impactos iminentes que este conflito armado criará no bem-estar dos ucranianos e das comunidades que os acolherem», acrescenta a missiva.