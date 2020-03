O campeonato da Bielorrússia arrancou esta semana com as portas abertas aos adeptos, em contra-ciclo com o que está a acontecer no resto da Europa face à difusão do novo coronavírus. Numa mensagem dirigia à população, o presidente do país, Aleksandr Lukashenko desvalorizou a nova pandemia, que qualificou como uma «psicose», considerando que o «pânico» pode fazer mais danos do que o próprio vírus e a melhor forma de o combater é com «trabalho no campo» e «vodka».

«Lavem as mãos mas, além disso, comam a horas certas. Eu não bebo álcool, mas digo que o vodka não serve apenas para lavar as mãos, também deviam beber uns 100 mililitros por dia para matar o vírus, caso não estejam a trabalhar», referiu.

Além do vodka, Lukashenko, há 25 anos no poder, instigou os cidadãos a fazer sauna também para combater o coronavírus. «Desejo-vos boa saúde, não adoeçam. Vão fazer uma sauna, desde que seja seca, duas ou três vezes por semana. Os chineses dizem que o vírus morre a partir dos 60 graus centígrados», destacou ainda na declaração ao país.