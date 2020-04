Bruno Labbadia é o novo treinador do Hertha de Berlim, substituindo o interino Alexander Nouri.



O novo técnico da formação berlinense tem 54 anos e estava sem trabalho desde que, na última época, deixou o banco do Wolfsburgo e ao site do Hertha disse estar pronto para assumir o projeto.

«A minha equipa técnica e eu estamos entusiasmados com este novo desafio. O Hertha é um clube com uma um claro e ambicioso plano para o futuro. Estamos muito satisfeitos por fazer parte destes planos e do do crescimento deste clube», afirmou.



Labbadia entra em funções logo a seguir ao período da Páscoa e chega ao Hertha Berlim para substituir Alexander Nouri que, de forma interina, orientou a equipa nos últimos 4 jogos após a surpreendente saída de Jurgen Klinsmann em fevereiro, apenas 10 semanas depois de ter assumido o cargo de treinador.



O antigo selecionador da Alemanha e dos Estados Unidos alegou para a sua saída falta de união no clube e falta de confiança por parte da direção no seu trabalho. Para trás deixou um registo magro de 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas em 10 jogos. E isto depois de substituir o treinador que começou a época com o clube de Berlim, o croata Ante Covic, que saiu em novembro do ano passado quando o clube estava na 15ª posição da Bundesliga.



Agora é sobre Bruno Labbadia que se depositam todas as esperanças para uma recuperação na tabela classificativa da Bundesliga por parte do Hertha Berlin, que na sua sala de troféus conta com dois títulos nacionais, nas distantes épocas de 1929/30 e 1930/31.