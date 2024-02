O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, garantiu esta sexta-feira a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões africanos, ao empatar 0-0 com o Al Hilal Omdurman, na quinta jornada do Grupo C.

Em jogo realizado em Benghazi, na Líbia, os angolanos mantiveram-se como uma de três equipas ainda sem derrotas na Champions africana e alcançaram um resultado que lhes permitiu a passagem à próxima fase.

Ainda com uma jornada por realizar, o Petro de Luanda, que contou com os jogadores lusos Pedro Pinto e Alexandre Guedes de início, lidera o grupo, com nove pontos, mais quatro do que o Al Hilal Omdurman, segundo.

Na terceira posição está o Espérance de Tunis, também com cinco pontos, enquanto o Étoile du Sahel é último, com quatro, sendo que as duas formações tunisinas se defrontam no sábado para a quinta jornada.