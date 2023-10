O Al Nassr joga este sábado, fora de casa, para a liga saudita, visitando o Al-Fayha, na cidade de Majmaa. Isso impediu Cristiano Ronaldo de encontrar os ‘antecessores’: Luís Figo, a grande figura do futebol português antes de CR7, e Ronaldo Nazário, ou ‘Fenómeno’.

Ambos visitaram este sábado o clube, já que estão em Riade para assistir ao mediático combate de boxe entre Tyson Fury e Francis Ngannou, que vai decorrer em Riade.

Figo e Ronaldo receberam uma camisola personalizada do All Nassr e posaram para as fotos que ajudam a ilustrar a dimensão global que a equipa onde jogam Cristiano Ronaldo e Otávio – e que é treinada por Luís Castro – já atingiu.