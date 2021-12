Chama-se Ulises Joaquín Cáceres Martínez, mas é conhecido por «Chupete», e nos últimos dias ganhou fama na Argentina.

A explicação está na alcunha: este menino de seis anos, das fileiras do Argentinos Juniors, não prescinde da chupeta. Nem mesmo em campo.

«A chupeta é fundamental para ele. Sem ela não fica tranquilo, não consegue dormir. Como disse ao treinador, ele joga melhor com a chupeta», referiu o pai, Ariel, de 26 anos, em entrevista ao Infobae.

«Antes andava com cinco ou seis chupetas ao pescoço. Tem uma debaixo da cama, outra na cozinha... estão espalhadas por toda a casa. Sabemos que não é recomendado, por causa dos dentes e do paladar, e por isso tentámos que deixasse de usá-la, mas não dormia. Passava a noite toda acordado e nem comia», acrescenta Ariel.

Residente no bairro Fuerte Apache, de onde é natural Carlitos Tévez, a família Cáceres Martínez vive com algumas dificuldades financeiras, mas faz questão de manter os filhos no futebol. O mais velho, Adrien, de 10 anos, joga no Vélez Sarsfield. Têm ainda Melody, uma menina de 16 meses.

«Somos uma família humilde e respeitadora. Para nós isso é o essencial, a educação deles. O sonho dos meus filhos é chegar à primeira divisão e ajudarem as pessoas que mais precisam. É isso que lhes ensinamos. Se o conseguirem concretizar, ficamos felizes. Se não for possível terão o nosso apoio para o que quiserem fazer», garante Ariel.