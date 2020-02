Depois de ter estado seis meses sem marcar, Salvio está a tirar a barriga de misérias. O ex-jogador do Benfica já tinha marcado no último encontro do Boca Juniors, e agora bisou no encontro de domingo com Godoy Cruz, em que os xeneizes venceram por 3-0.

Veja os vídeos e fica o aviso, um deles é um belíssimo golo:

Primeiro golo

Segundo golo