O Borussia Dortmund conquistou a Taça da Alemanha, nesta quinta-feira, ao golear o Leipzig por 4-1.

Jadon Sancho e Erling Haaland foram as figuras do encontro, com dois golos cada.

O jovem avançado inglês abriu a contagem logo ao minuto 5, com um fantástico remate em arco.

Haaland aumentou a vantagem ao minuto 28, num lance em que deixa Upamecano no chão antes de marcar.

Ainda antes do intervalo surgiu o terceiro golo, novamente por Sancho, que teve apenas de encostar. Inicialmente o árbitro assistente ainda assinalou fora de jogo, mas depois o VAR validou o golo.

O Leipzig reagiu bem na segunda parte, mas não esteve particularmente inspirado na finalizaçãpo. O espanhol Dani Olmo ainda reduziu, ao minuto 72, mas Haaland não quis ficar atrás de Sancho e também bisou, ao minuto 87.

De referir que o português Raphael Guerreiro foi titular na equipa do Dortmund.