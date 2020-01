O Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-2 e lidera o grupo A da Taça Guanabara, ou seja, o estadual carioca.

João Carlos fez o 1-0 para os visitantes, o campeão brasileiro virou para 2-1 com golos de João Lucas e Rodrigo Muniz, mas o empate do Volta Redonda aos 87 minutos, por Saulo Mineiro, deixou no ar que o Mengão não ia vencer.

Porém, Bill fez o 3-2 final, aos 90 minutos e deu a liderança do Grupo A ao rubro-negro, com sete pontos.

Refira-se que Jorge Jesus ainda nao esteve no banco, pois o Flamengo continua a apresentar a equipa liderada por Maurício Souza e não a formação principal.