Abel Ferreira pode alcançar no sábado o que só José Mourinho e Manuel José conseguiram entre os treinadores portugueses: somar dois troféus da principal competição de clubes continental.

Recorde-se que o ex-treinador de Sp. Braga e PAOK venceu a edição de 2020, da Taça Libertadores, e pode agora somar o segundo título na principal prova de clubes da CONMEBOL, frente ao Flamengo, no próximo sábado.

Caso o consiga, Abel Ferreira alcança o que, a nível mundial, só conseguiram Manuel José, campeão africano quatro vezes pelos egípcios do Al-Ahly, e José Mourinho, que ganhou a Liga dos Campeões da UEFA pelo FC Porto e pelo Inter Milão.

Em termos de revalidação do cetro, o técnico do Palmeiras tem a hipótese de ser o segundo, já que só Manuel José o logrou, com as vitórias em 2005 e 2006.

Treinadores portugueses campeões continentais de clubes:

ÁFRICA

Manuel José Al-Ahly, Egi 2008

Manuel José Al-Ahly, Egi 2006

Manuel José Al-Ahly, Egi 2005

Manuel José Al-Ahly, Egi 2001

AMÉRICA DO SUL

Abel Ferreira Palmeiras, Bra 2020

Jorge Jesus Flamengo, Bra 2019

ÁSIA

Leonardo Jardim Al-Hilal, Ara 2021

EUROPA

André Villas-Boas Chelsea, Ing (x) 2011/12 (não terminou a época)

José Mourinho Inter Milão, Ita 2009/10

José Mourinho FC Porto 2003/04

Artur Jorge FC Porto 1986/87