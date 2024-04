O selecionador brasileiro Dorival Júnior marcou presença nos dois grandes jogos da Liga no último fim de semana: Benfica 3-1 Sp. Braga, na Luz, e FC Porto 2-2 Sporting, no Dragão.

Segundo o Maisfutebol apurou, a presença de Dorival esteve ligada essencialmente a quatro jogadores: David Neres, Wendell, Galeno e Pepê. Entretanto, aproveitou para tirar notas de mais dois nomes em particular: Matheus Magalhães e Evanilson.

Outros brasileiros também estiveram campo nas duas partidas em questão, sendo eles Arthur Cabral, Marcos Leonardo, Otávio Ataíde e Vítor Carvalho, mas a análise in loco do quarteto não estava no planeamento inicial.

Acompanhado do antigo internacional Juan, ex-central de Flamengo, Leverkusen e Roma e hoje diretor da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Dorival Júnior teve a oportunidade (e sorte) de ver cinco golos brasileiros: David Neres e Marcos Leonardo (duas vezes) na Luz; Evanilson e Pepê no Dragão.

Em Lisboa, vale destacar, a comitiva da Seleção Brasileira foi recebida por dois ex-jogadores do Benfica: Artur Moraes e Jonas. Já durante o jogo diante da equipa bracarense, o presidente encarnado Rui Costa fez as honras de cumprimentar a todos.

Na última convocatória do Brasil, em março, para os particulares contra Espanha e Inglaterra, Wendell, Galeno e Pepê foram os representantes de Portugal. A próxima chamada está agendada para maio, tendo em vista os embates com México e Estados Unidos, ambos em junho.