O Palmeiras perdeu por 1-0 na receção ao Internacional, numa partida da segunda jornada do Brasileirão.



O golo do Colorado foi da autoria de Wesley, antigo jogador do Verdão, aos 45 minutos de jogo. De resto, por essa altura já Abel Ferreira tinha visto o Internacional desperdiçar uma grande penalidade por Santos Borré.



O campeão brasileiro não conseguiu igualar a contenda e acabou mesmo por perder. Quem também não teve uma noite feliz foi António Oliveira, uma vez que o Corinthians perdeu por 2-0 na visita ao terreno do Juventude com golos de Jean Carlos (53m) e Lucas Barbosa (59m).

Por sua vez, o Bragantino, de Caixinha, estreou-se a ganhar, ao bater em casa o Vasco da Gama por 2-1, depois do 2-2 em casa do campeão sul-americano Fluminense, para passar a somar quatro pontos.

Vitinho, com um golo aos 78 minutos, decidiu o encontro, depois de o argentino Pablo Veggeti ter restabelecido a igualdade para os forasteiros, aos 63, anulando o tento inaugurar dos anfitriões, apontado pelo uruguaio Ignacio Laquintana, aos sete.