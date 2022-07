Carter Payne, jovem futebolista norte-americano que chegou a pertencer à Barça Residency Academy, escola de talentos do Barcelona no Arizona, morreu neste sábado após ser atropelado por um carro enquanto conduzia uma trotinete elétrica na cidade de Statesboro, no Estado norte-americano da Georgia.

O jogador de 21 anos, ainda foi transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor da viatura pôs-se em fuga do local.

Carter Payne jogava na segunda equipa do Tormenta FC, que compete na USL League 2, o equivalente ao quarto escalão dos Estados Unidos. O Tormenta FC anunciou a criação do Fundo Carter Payne, cujas receitas reverterão para a família e para uma bolsa de estudo que será atribuída a partir de 2023.