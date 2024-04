Após afastar o Al Hilal, de Rúben Neves e Jorge Jesus, o Al-Ain vai defrontar o Yokohama Marinos na final da Liga dos Campeões asiática.



O emblema japonês, orientado pelo ex-internacional australiano Harry Kewell, afastou nas meias-finais o Ulsan no desempate por penáltis depois de um 3-2 no tempo regulamentar - tinha perdido por 1-0 a primeira mão. De resto, todos os golos foram todos anotados na primeira parte (!) com os nipónicos a chegarem rapidamente a uma vantagem confortável em virtude dos dois golos de Uenaka (13m e 30m) e outro de Anderson Lopes (21m).



Porém, os sul-coreanos reagiram e reduziram por Matheus Sales (35m). Volvidos quatro minutos, Kamijina foi expulso com o cartão vermelho direto num lance que originou penálti a favor do Ulsan convertido por Bojanic.



Sem mais alterações no marcador até final, o desempate da eliminatória seguiu para as grandes penalidades com o Yokohama Marinos a levar a melhor por 4-2.



Veja os melhores momentos da partida: