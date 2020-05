As saudades do futebol já apertam entre os adeptos do desporto-rei.

E da Coreia do Sul chega uma obra de arte que ajuda a explicar o porquê de o futebol ter tantos adeptos.

No jogo entre o Gangwon e o FC Seul, Cho Jae-wan marcou um golaço de calcanhar, a concluir um contra-ataque bem desenhado pela equipa da casa. A emoção foi tal, que alguns companheiros de equipa não conseguiram evitar os habituais abraços, agora desaconselhados.

Mas refira-se que os cumprimentos foram todos feitos com o antebraço. Nem tudo está perdido...

Ora veja: