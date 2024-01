João Cancelo sofreu uma lesão no joelho esquerdo na partida do Barcelona frente ao Las Palmas, da última quinta-feira.



Sem revelar o tempo de paragem, o clube blaugrana informou que o internacional português tem uma «distenção no ligamento lateral do joelho esquerdo». No entanto, a imprensa espanhola adianta que Cancelo vai parar alguns dias e tem a Supertaça de Espanha em risco, a qual se disputa dentro de uma semana, a 11 de janeiro.



O lateral-direito, de 29 anos, disputou 22 jogos pelos culés, tendo feito três golos e duas assistências.