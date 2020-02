Felipe Moreno, presidente do Leganés, confirmou esta terça-feira que o Barcelona iniciou contactos tendo em vista a contratação do avançado norueguês, Martin Braithwaite, para substituir Ousmane Dembelé, que se lesionou com gravidade e não volta a jogar esta época.

«Ontem à tarde ligaram-nos. Disseram-nos que contemplavam esta opção, mas que existem várias hipóteses. Fizeram apenas uma aproximação», começou por dizer, em declarações reproduzidas pela Marca.

O presidente do clube não escondeu a sua insatisfação com a possível saída de um titular do clube, lembrando ainda que a saída de En Nesyri para o Sevilha se realizou nos mesmos moldes.

«Estamos muito preocupados. Depois do que se passou com En Nesyri, o que agora se passa com Braithwaite… mantermo-nos na Liga fica mais complicado», prosseguiu.

Apesar de perceber a vontade do jogador em rumar ao Barcelona, o máximo dirigente dos Pepineros mostrou-se irredutível quanto ao pagamento da cláusula de rescisão.

«Percebo que Braithwaite queira ir para o Barcelona, eu também iria. Agora, nós não vamos negociar nada. Ou pagam a cláusula ou ele fica no Leganés», finalizou.