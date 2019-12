Gonçalo Guedes voltou a pisar o relvado no último treino do ano para o Valência, após dois meses e meio de paragem, na sequência de uma lesão no tornozelo sofrida ao serviço da seleção nacional.

O internacional português, que não joga desde 14 de outubro, data da derrota frente à Ucrânia, por 2-1, volta assim a entrar nas contas do técnico Albert Celades.

Em nota publicada nas redes sociais, a formação che dá conta ainda do regresso de Kangin Lee, lesionado, desde 27 de novembro, no empate (2-2) frente ao Chelsea em jogo a contar para a Liga dos Campeões

O extremo português termina assim 2019 com uma boa notícia, após um ano que fica marcado pelo golo decisivo à Holanda e consequente conquista da Liga das Nações.