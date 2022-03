Luís Campos está em negociações avançadas com o Celta de Vigo para se tornar consultor do clube da Liga Espanhola.

O português, que já foi diretor desportivo do Mónaco e do Lille em épocas de grande sucesso dos dois clubes franceses, pode em breve assumir funções de consultadoria no Celta de Vigo, à semelhança do que já faz no Galatasaray.

Neste novo cargo, Luís Campos ficará encarregado de apoiar o clube galego em matérias de contratações, digitalização e scouting, fornecendo aos responsáveis técnicos as melhores soluções no mercado para determinada necessidade.