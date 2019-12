Barcelona e Real Madrid defrontam-se esta quarta-feira para a Liga Espanhola e Lionel Messi fez a antevisão em entrevista ao jornal Marca. Depois de muitos anos em que El Clásico punha frente a frente Cristiano Ronaldo e Messi, o argentino foi questionado sobre se Hazard pode colmatar a falta do português.

«Hazard é um jogador que tem muita qualidade. É um futebolista que desequilibra muito, mas acho que é diferente do Cristiano, tem outras características. É muito difícil substituir Cristiano Ronaldo, mas Hazard é também um grandíssimo jogador», afirmou Messi, que falou ainda sobre as críticas que têm sido apontadas a Zidane.

«Surpreende-me, mas nós que estamos nisto há muito tempo sabemos que é assim. As pessoas esquecem-se muito rapidamente do que se passou, do que se conquistou e exigem dia a dia. E Zidane quando voltou sabia certamente que as três Liga dos Campeões que ganhou já não importavam e que iam exigir-lhe coisas como se fosse o primeiro dia», frisou Messi.

«Os treinadores e jogadores de grandes equipas sabem que estão continuamente sob os holofotes e convivem com isso.»