O Valência atravessa uma crise desportiva: despediu Celades nos últimos dias e viu o diretor desportivo, César Sànchez, demitir-se do cargo.



Após nova derrota frente ao Athletic Bilbao, em pleno Mestalla, as críticas dos adeptos «che» à gestão de Peter Lim aumentaram. A filha do magnata de Singapura, Kim Lim, deixou uma mensagem nas redes sociais que irritou ainda mais os adeptos da equipa de Gonçalo Guedes e Thierry Correia.



«Aqui outra vez. Alguns adeptos do Valência estão a criticar e a dizer mal da minha família e de mim. Ainda não entenderam? O clube é nosso e podemos fazer o que quisermos com ele e ninguém pode dizer nada», escreveu Kim Lim.



Entretanto, a filha do dono do Valência apagou a mensagem, mas esta espalhou-se rapidamente pelas redes sociais.



O Valência ocupa o 10.º lugar da Liga espanhola com 46 pontos.

Kim Lim poniendo esto en su Instagram... En fin. pic.twitter.com/qQXbuwm09B — LeChuck (@LeChuckVCF) July 2, 2020