A Federação Espanhola (RFEF) prolongou o contrato com Luis de la Fuente até 2026.

O contrato do selecionador espanhol terminava no próximo dia 30 de junho, em pleno Europeu, mas a Comissão de Gestão aprovou que a cláusula de renovação prevista no vínculo fosse ativada.

Em 2026, refira-se, disputa-se o próximo Mundial, no Canadá, Médico e EUA.

De La Fuente assumiu o comando da «La Roja» em dezembro de 2022, depois de vários anos nas seleções jovens. Em 10 jogos, tem oito vitórias, um empate e uma derrota: no ano passado, conquistou a Liga das Nações.