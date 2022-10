O Real Madrid bateu o Barcelona por 3-1, em mais uma edição do mítico El Clásico, e assumiu a liderança isolada da Liga espanhola.

A equipa de Carlo Ancelotti abriu a contagem logo ao 12. Ter Stegen ainda negou golo a Vinícius Júnior, que apareceu isolado, mas a recarga de Benzema acabou no fundo da baliza do Barça.

A formação orientada por Xavi dispôs depois de uma boa ocasião para empatar, mas o carrinho de Lewandowski fez a bola sair por cima da barra, após cruzamento-remate de Raphinha. A conclusão não era fácil, mas o polaco já marcou golo mais difíceis.

Dez minutos depois o Real Madrid aumentou a vantagem, num lance que, a dada altura, até parecia perdido pela linha lateral, a meio-campo. O carrinho de Carvajal e o desvio de Eric lançaram o caos na defesa blaugrana e Valverde apareceu com todo o espaço do mundo, à entrada da área, para a finalização.

Já na segunda parte o Bernabéu festejou o «bis» de Benzema, mas o golo do francês foi anulado por posição irregular no início da jogada (52m).

O Barcelona só despertou depois, com as mexidas de Xavi. Lewandowski pediu penálti ao minuto 73m, e depois surgiu o golo blaugrana, construído por três jogadores saídos do banco: Gavi recuperou a bola, Ansu Fati cruzou e Ferran Torres finalizou (83m).

Ao minuto 87 o Barcelona ficou a centímetros do empate, com um remate acrobático de Ansu Fati que saiu ao lado do poste de Lunin, mas depois o Real Madrid encerrou a discussão ao fazer o 3-1 de penálti, a punir falta de Eric García sobre Rodrygo, que assumiu a conversão.

O Real Madrid passa a somar 25 pontos, mais três do que o Barcelona. Atlético de Madrid e Real Sociedad têm 19 pontos.