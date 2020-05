O site especializado em equipamentos Footy Headlines divulgou aquele que deverá ser o equipamento do Atlético de Madrid de João Félix na próxima temporada.

As imagens foram tornadas públicas, com vários detalhes do novo equipamento. Regressa o colarinho com botões, de cor azul escura. As tradicionais listas vermelhas e brancas não serão, desta vez, completamente retas.

Veja todos os detalhes na galeria associada este artigo.