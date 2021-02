Após a derrota frente ao Elche, o treinador do Eibar queixou-se do antijogo e em particular da forma como os jogadores procuram ganhar faltas à semelhança do que fez Jorge Jesus, treinador do Benfica, há umas semanas.



«Digo ao Elche para não perder tempo quando está a ganhar. Não posso permitir que depois do 1-0 os jogadores se tenham atirado para o chão na área na sequência de uns encontrões. O árbitro esteve bem. Na Liga espanhola somos um conjunto de batoteiros. Tocam-nos e parece que nos mataram. O árbitro soube lidar com isso», referiu José Luis Mendilibar, em conferência de imprensa.



A derrota atirou a equipa de Rafa Soares, Paulo Oliveira e Kevin Rodrigues para a zona de descida. No entanto, o técnico espanhol desvalorizou a entrada na zona de descida.



«O balneário está cabisbaixo. É normal. Vamos ter tempo para analisar o jogo e recuperar a moral. Devemos pensar positivo. Mesmo ganhando, estamos nessa zona. O Eibar começa a época a saber que pode estar nestas circunstâncias», disse.



