Borja Mayoral trocou o Real Madrid pela Roma já muito perto do final do mercado de transferências, tornando-se num reforço importante para o português Paulo Fonseca

Agora, na apresentação no clube italiano, o avançado explicou como se processou a saída e justificou a demora na oficialização da cedência com a vontade de Zidane em trabalhar com ele nos merengues.

«Quando começou a pré-época, ia sair logo do Real Madrid, mas Zidane queria-me na equipa. Eu disse-lhe que precisava de sair para ter mais oportunidades, e acho que o clube ouviu Zidane e tentou encontrar clube para o Jovic», começou por dizer.

Contudo, a situação do avançado sérvio ex-Benfica não mudou e Mayoral voltou a falar com Zidane, reforçando a vontade de sair.

«Aconteceu tudo muito tarde, mas voltei a ir ao escritório de Zidane e pedi para que me deixasse sair, porque ia ter mais oportunidades de jogar e crescer. E no final, aconteceu e estou aqui, que é o mais importante», resumiu o jogador que foi cedido por duas épocas aos romanos.