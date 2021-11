O Paris Saint-Germain venceu neste sábado o Nantes por 3-1, num jogo cheio de peripécias, que ficou marcado ainda pela estreia de Messi a marcar na Liga francesa.

Com Nuno Mendes e Danilo no banco de suplentes – o médio entrou aos 89m – o PSG chegou à vantagem quando estavam jogados apenas 100 segundos, no primeiro golo pleno de sorte.

Paredes rematou de fora da área, Mbappé parece tentar desviar-se da bola, mas acaba por lhe tocar ao de leve, o suficiente para enganar o guarda-redes do Nantes.

O PSG controlava completamente o jogo, mas aos 65m, Keylor Navas teve uma saída da área sem qualquer nexo que acabou com um pontapé num adversário que se isolava. O guarda-redes costa-riquenho foi expulso e as coisas complicaram-se para a equipa de Pochettino.

E pior ficaram aos 76m quando, após uma defesa incompleta de Sergio Rico, que substituiu Navas, Muani empatou a partida.

Só que a sorte ainda tinha mais para dar a uma equipa cheia de estrelas e aos 82m, Appiah marcou um autogolo inacreditável, num chapéu perfeito de fora da área, após ‘assistência’ de Messi.

Só depois disso surgiria o primeiro golo de Messi no campeonato francês. Ao sexto jogo na Liga, o argentino deixou finalmente a sua marca, num golo que não podia ser mais de assinatura, como pode ver no vídeo associado a este artigo.

(IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS)