Lionel Messi decidiu passar o Natal em Rosario, a cidade argentina de onde é natural, e está a fazê-lo em grande estilo.

Longe do frio de Paris, o craque argentino tem aproveitado para descontrair no calor sul-americano, como comprovam os vídeos que o mostram a dançar com a esposa, Antonela Roccuzzo, num concerto de uma das suas bandas preferidas: Los Palmeras.