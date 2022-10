O PSG voltou a isolar-se na liderança da Liga Francesa, depois de vencer o Marselha, em casa, por 1-0, no grande clássico do futebol francês.

Num jogo que opôs os adversários de Benfica e Sporting na recente jornada da Liga dos Campeões, acabou por ser mais forte o rival encarnado, graças a um golo de Neymar: o brasileiro marcou no período de descontos da primeira parte.

Foi aliás um golo muito bem construído, com Vitinha a abrir em Mbappé, que cruzou para Neymar finalizar. A jogada podia ter sido repetida na segunda parte, com Neymar a abrir em Mbappé, mas o francês quis devolver ao brasileiro quando tinha Vitinha à espera da bola na zona da finalização e a jogada acabou por se perder.

O PSG pecou aliás nesse aspeto: muitas vezes as ocasiões de perigo morriam por falta de entendimento entre os jogadores no último passe.

Refira-se, de resto, que Nuno Tavares foi titular do lado do Marselha, enquanto Vitinha e Danilo jogaram de início no PSG: Nuno Mendes ficou de fora por lesão.

O jogo acabou por marcar negativamente Danilo, que se lesionou sozinho e teve de ser substituído. O português ficou agarrado à coxa aos 25 minutos, quando acelerava para recuperar defensivamente, e logo se percebeu que podia ser grave. Já não ficou mais em campo.

O jogo ficou ainda marcado pela expulsão do central Gigot, do Marselha, aos 72 minutos, por uma entrada duríssima sobre Neymar, quando o brasileiro se recreava com a bola.