Edinson Cavani está em Inglaterra há dois meses e a língua ainda é uma barreira. No entanto, o internacional uruguaio já aprendeu duas palavras, segundo o técnico do Manchester United.



«Ele já aprendeu duas palavras em inglês: amanhã folga. Sempre que ganhamos um jogo, ele quer um dia de folga», referiu Solskjaer, em conferência de imprensa.



O treinador norueguês deixou elogios ao avançado de 33 anos. «Ainda não tive oportunidade de o conhecer muito bem por causa da barreira linguística. Por isso, temos de falar através de outra pessoa. Nota-se que é muito profissional, meticuloso, tudo o que faz, faz com intenção de ser o melhor possível. É um jogador de equipa e estou impressionado pela sua atenção ao detalhe em tudo», disse.



Cavani leva três golos em oito partidas desde que chegou ao Manchester United.



Veja: