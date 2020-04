O agente de Leroy Sané, extremo alemão do Manchester City, revelou que o jogador de 24 anos só se vê a voltar ao seu país de origem pela porta do Bayern.



«O Bayern é o único clube na Alemanha em que o Leroy se consegue imaginar a dar o próximo passo na carreira. Ele vê no clube os pré-requisitos para conquistar o seu grande objetivo de ganhar a Liga dos Campeões», começou por dizer Damir Smoljan, em declarações ao Bild.



O conselheiro pessoal do jogador alemão não pôs, ainda assim, de lado a hipótese do seu agenciado ir para outro grande da Europa.



«É verdade que agora sou oficialmente agente do Leroy Sané e podemos conversar com os clubes. Junto com ele, trocamos ideias com o Manchester City sobre o que será o próximo passo. O interesse do Bayern não é novidade, mas outros clubes de topo na Europa também já nos contactaram», afirmou.



Leroy Sané somou apenas 70 minutos nesta época pelo Manchester City, sendo que 57 foram cumpridos num jogo pelos sub-23 do clube e 13 na supertaça, pela equipa principal, frente ao Liverpool, em agosto do ano passado. O alemão está a recuperar de uma rotura dos ligamentos cruzados e ainda não atuou na Premier League nesta temporada