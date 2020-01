Com o Manchester City a catorze pontos do líder Liverpool na Premier League, Pep Guardiola foi questionado, nesta sexta-feira, se assumia um falhanço na presente temporada.

«Aceito tudo, meu amigo. Absolutamente tudo», começou por responder o técnico dos «citizens».

«Normalmente falho todos os anos. Desde que ganhei seis títulos de seguida, na primeira época com o Barcelona, que tudo depois foi um falhanço. Por isso aceito, sem problema», acrescentou Guardiola na antevisão do jogo com o Port Vale, para a Taça de Inglaterra.

O técnico referia-se a 2009, ano em que conquistou Liga espanhola, Taça do Rei, Liga dos Campeões, Supertaça Europeia, Supertaça espanhola e Mundial de clubes.