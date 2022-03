John Stones foi dispensado da seleção inglesa devido a lesão e vai falhar o particular de terça-feira com a Costa do Marfim.

Recorde-se que o defesa-central do Manchester City já não participou no anterior particular com a Suíça, no sábado, devido a queixas apresentadas durante o aquecimento e agora a seleção inglesa decidiu dispensá-lo.

Possível dores de cabeça para Pep Guardiola, que depois de nas últimas semanas ter perdido Rúben Dias por lesão, pode agora ficar privado de Stones por algum tempo.