Pouco depois do anúncio de que o Manchester City decidiu abandonar o projeto da Superliga europeia, a Federação inglesa congratulou-se com essa decisão, mas também com as notícias que dão conta da iminência da saída também do Chelsea.

«Ficámos contentes por receber a notícia de que alguns clubes decidiram abandonar os planos de integrarem a Superliga Europeia, algo que ameaça toda a pirâmide do futebol», escreveu a entidade.

«O futebol inglês orgulha-se da sua história baseada na oportunidade para todos os clubes e foi unânime a desaprovar uma liga fechada. Tratava-se de algo que, pela forma como estava concebida, poderia dividir o nosso jogo; em vez disso, uniu-nos a todos», continuou o comunicado publicado nas redes sociais.

A FA aproveitou ainda para sublinhar o papel fundamental dos adeptos do futebol que se manifestaram e pressionaram os clubes desde que foi conhecida a intenção de avançar com a competição.

«Queremos agradecer aos adeptos em particular pela influência e voz ao longo deste tempo, apoiando os verdadeiros fundamentos do futebol. Foi um poderoso lembrete de que o futebol é e sempre será para os adeptos», termina a nota.