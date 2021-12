Jack Grealish mudou-se no último verão do Aston Villa para o Manchester City naquela que foi uma das grandes transferências do mercado, mas não tem correspondido totalmente às expectativas criadas, como o próprio admite, em entrevista à Sky Sports.

«Até ao momento, tenho estado bem, mas tenho tanto mais para dar. Está a ser muito mais difícil do que eu pensei que seria. Ainda estou a aprender e a adaptar-me. Algumas pessoas disseram-me que demoraram um ano a adaptar-se e talvez me vá acontecer o mesmo. Eu quero marcar mais golos e fazer mais assistências no próximo ano», começou por dizer.

«É uma loucura porque o nível aqui é muito elevado dentro e fora de campo. É inacreditável, mas se calhar por isso é que têm tido tanto sucesso ao longo dos anos», elogia o internacional inglês.

Grealish admite ainda que aquilo que custou faz com que tudo aquilo que faz seja analisado de forma mais atenta.

«Ter uma etiqueta com um preço de 100 milhões de libras [cerca de 120 milhões de euros] faz com que, quando atravessas uma fase de seca, as pessoas se questionem se vales aquele dinheiro todo. Perguntam onde estão os teus golos e as tuas assistências. Eu entendo, mas tenho de olhar para isso como um privilégio e espero retribuir com golos», sublinha.