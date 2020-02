O Arsenal está em estágio no Dubai e esta segunda-feira proporcionou aos jogadores uma experiência diferente com um passeio e jantar no deserto.

A viagem de alguns foi feita de carro, mas outros foram transportados de forma mais tradicional, ou seja, de camelo. Foi o caso do português Cedric Soares.

Foi também no deserto que os jogadores jantaram e, apesar de estarem no meio do nada, não faltaram os luxos e o entretenimento. Até David Luiz quis experimentar a dança do ventre.

O clube foi partilhando a experiência nas redes sociais.

Veja as imagens: