Ao quinto jogo, a Juventus sofreu a primeira derrota na Serie A. A Vecchia Signora perdeu, este sábado, por 4-2 na visita ao terreno do Sassuolo.



O conjunto de Allegri esteve sempre a correr atrás do prejuízo. Os neroverdi abriram o marcador aos 12 minutos pelo francês Lauriente, mas os bianconeri beneficiaram de um autogolo de Vina para empatar. Ainda antes do intervalo Berardi devolveu a vantagem ao Sassuolo (2-1).



As duas equipas desperdiçaram situações para marcar até que Chiesa, a passe de Fagioli, igualou a contenda aos 78 minutos. O empate durou apenas quatro minutos: Pinamonti assinou o 3-2 aos 82 minutos.



A Juventus acabaria por sofrer o 4-2 final numa fase em que arriscava tudo em busca do empate. Szczęsny tocou para Gatti e o central, na tentativa de devolver a bola ao polaco, colocou-a dentro da própria baliza.



Um lance caricato para fehcar uma tarde desastrosa da Juve que pode ver o Inter alargar a vantagem no topo da classificação.