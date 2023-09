Ainda não foi desta que Paulo Sousa se estreou a vencer na Serie A. A Salernitana empatou a uma bola contra o Frosinone, na partida que abriu a jornada cinco da competição.



A equipa do técnico português chegou ao intervalo em desvantagem. Romagnoli, servido por Marchizza, abriu o marcador aos 12 minutos. Na segunda metade, o conjunto de Salerno respondeu por intermédio de Jovane Cabral, titular esta tarde. O extremo, que está cedido pelo Sporting, marcou um belo golo na sequência de um canto e evitou a derrota da Salernitana.



No outro jogo desta sexta-feira, o Lecce recebeu e venceu o Génova por 1-0. Os genoveses aguentaram com menos um jogador (Martin foi expulso por acumulação de amarelos na primeira parte) até aos 83 minutos, altura em que Oudin fez o golo que resolveu a partida.



Classificação da Serie A



O golo de Jovane: