Paolo Rossi, falecido na noite da última quarta-feira, tornou-se um lenda do futebol italiano ao anotar seis golos na caminhada até à conquista do Mundial, prova que decorreu em Espanha 1982.



Os primeiros jogos do torneio nem correram de feição ao antigo avançado. «Il Bambino D'Oro» ficou em branco nos três jogos da fase de grupos, onde a «squadra azzurra» só somou empates.



A Itália defronta o Brasil, para muitos a melhor seleção da história e que tinha jogadores como Sócrates, Falcão e Zico. No entanto, Rossi fez o jogo de uma vida, anotou três golos e enviou o espetacular Escrete para casa.



Rossi já era um herói nacional, mas engrandeceu a lenda: bisou contra a Polónia, nas meias-finais e anotou o terceiro golo na final frente à Alemanha Ocidental (31).



Veja os seis golos de Rossi no Mundial 82:

