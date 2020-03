A CONMEBOL anunciou, esta quinta-feira, que vai antecipar o pagamentos aos clubes participantes e ainda ativos na Libertadores ou na Taça Sul-Americana, de forma a reduzir o impacto da pandemia mundial de Covid-19.



Assim, os emblemas que estão nas provas acima referidas poderão solicitar um adiantamento excecional até 60 por cento do prémio de participação.

«Situações como essa exigem respostas rápidas e excecionais, com o objetivo tanto de preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano quanto para reduzir, na medida do possível, o impacto económico da interrupção das competiçõe», defendeu Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL, em uma carta dirigida aos presidentes das Associações Membro.