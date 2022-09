O Malmö anunciou o regresso do treinador norueguês Age Hareide, que tinha estado aos comandos do clube sueco entre 2014 e 2015.

A estreia de Hareide vai acontecer já na quinta-feira, na receção ao Sp. Braga, no estádio Elada, para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, adianta o clube, em comunicado.

Hareide, de 68 anos, rende no lugar Andreas Georgson, que foi um mês interino após a saída de Milos Milojevic, no final de julho.

O novo técnico é contratado até final de 2022 e tem por missão recuperar posições na Liga sueca, em que o Malmö segue num inesperado sétimo lugar, a 11 pontos do primeiro. Hareide já assumiu funções e teve uma reunião com o plantel, com Andreas Georgson a regressar ao cargo de diretor desportivo do clube

O técnico norueguês, que já orientou a seleção da Dinamarca por quatro anos, estava no comando da equipa secundária do Rosenborg, da Noruega.