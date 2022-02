O Al Taawon, treinado pelo português José Gomes, venceu este sábado por 3-0 no estádio do Al Raed, orientado pelo compatriota João Pedro Sousa, em jogo da 20.ª jornada da Liga da Arábia Saudita.

Um bis do médio egípcio Mostafa Fathi, aos 68 e 84 minutos, e um golo do avançado camaronês Leandre Tawamba, aos 72 (após ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 23), permitiram aos visitantes voltarem a vencer no campeonato, após três encontros sem triunfos.

O Al Taawon ocupa o 11.º lugar na liga saudita, liderada de forma destacada pelo Al Ittihad, enquanto o Al Raed, que fez alinhar a titular o avançado português Éder, é oitavo classificado.