O futebolista Marek Hamsik, de 34 anos, anunciou esta segunda-feira a sua retirada da seleção da Eslováquia, da qual era capitão e também o melhor marcador de sempre.

«Não foi fácil. Refleti durante bastante tempo, mas decidi colocar um ponto final neste importante e maravilhoso período da minha carreira de futebolista», informou o médio ofensivo, na sua conta de Instagram.

Hamsik, que sagrou-se recentemente campeão turco pelo Trabzonspor, foi internacional pela seleção eslovaca por 135 vezes e marcou 26 golos, ajudando também a equipa nacional a chegar aos oitavos de final do Mundial 2010, disputado na África do Sul, e do Euro 2016, que decorreu em França e foi conquistado por Portugal.