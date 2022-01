Após ser dispensado da seleção devido a uma lesão cardíaca, Pierre-Emerick Aubameyang voltou ao Arsenal, mas o clube londrino não recebeu qualquer indicação por parte dos médicos do Gabão.

«Ele está em Londres e agora está a passar por alguns exames porque não tivemos um esclarecimento da seleção do Gabão sobre as razões pelas quais ele voltou», disse o técnico dos gunners, Mikel Arteta, em conferência de imprensa.

«É nossa obrigação garantir que medicamente o jogador esteja seguro, em boas condições. Até agora, historicamente e tendo em conta tudo o que fizemos com o jogador, ele nunca teve um problema, espero que seja o caso», acrescentou.

Recorde-se que, além do atacante dos londrinos, também Mario Lemina teve de abandonar a concentração dos gaboneses na CAN devido a problemas cardíacos após ambos terem estado infetados com covid-19.