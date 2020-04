Agora no Tondela, João Pedro jogou ao serviço dos LA Galaxy, da MLS, durante duas épocas, nas quais partilhou balneário com Zlatan Ibrahimovic, uma das figuras mais incontornáveis do futebol mundial.

Em entrevista ao jornal Record, o médio de 27 anos relembrou dois episódios curiosos vividos com o avançado sueco.

«Fomos jogar a casa do Houston Dynamo. Fizemos o 1-0, eles viraram para 2-1, fizemos o 2-2 nos últimos minutos e eles responderam com o 3-2. No final do jogo, no balneário, ele [Zlatan] deu-nos uma descasca e disse: ‘Malta, se for para vir para aqui para ir à praia, passear em Hollywood, digam, mas digam mesmo. Tenho 300 milhões na conta, uma ilha, não preciso disto para nada. O primeiro que me disser alguma coisa, eu mato-o, mas mato-o mesmo’», contou.

João Pedro lembrou depois outro episódio: «Estávamos a fazer uma pelada, 11 contra 11, e perguntaram: ‘A bola sai de quem?’ O nosso adjunto disse: ‘Sai do João Pedro porque ele faz anos hoje’. O Ibrahimovic virou-se para ele e disse: ‘O meu aniversário é todos os dias. Passa cá a bola’.»