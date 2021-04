A Comissão Disciplinar da Liga Francesa (LFP) puniu Neymar, do Paris Saint-Germain, com dois jogos de castigo – mais um com pena suspensa -; enquanto o português Tiago Djaló, do Lille, é castigado com um jogo e outro de pena suspensa.

Depois do lance que resultou na expulsão dos dois jogadores – e que pode ver no vídeo associado a este artigo - a sanção mais pesada a Neymar decorre dos antecedentes disciplinares e da briga que protagonizou no túnel de acesso aos balneários do Parque dos Príncipes, com o jogador português e que obrigou à intervenção de vários seguranças do estádio que evitaram que ambos se envolvessem em confronto físico.

Recorde-se que Neymar já tinha sido protagonista de um incidente em setembro passado com o central espanhol do Olympique de Marselha, Álvaro González.