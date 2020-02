Já é tradição vermos crianças a acompanhar os jogadores na entrada para os jogos de futebol. É sempre um momento especial para estes jovens fãs, que têm a oportunidade para conhecer os seus ídolos. Mas, e se fosse necessário pagar para conseguir dar a mão aos jogadores? Se, em Portugal, parece ser impensável, esta nova dimensão negocial do futebol explodiu em Inglaterra e os preços são exorbitantes.

De acordo com uma investigação do jornal «Telegraph», os clubes da Premier League e do Championship [segundo escalão inglês] cobram preços que chegam quase aos 900 euros.

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, cobra entre 378 e 532 euros para as «mascotes» entrarem em campo com a equipa mais portuguesa em Inglaterra. O Tottenham, de Mourinho, apesar de sortear alguns dos lugares, coloca os restantes com preços entre 414 e 574 euros, mediante a importância do jogo.

No topo da tabela da Premier League está o West Ham, que cobra 828 euros, mais do que o lugar anual para crianças, mas o valor mais elevado até é cobrado pelo Leeds, do segundo escalão: 887 euros.

Curiosamente, os clubes mais bem cotados na principal liga britânica, como o Manchester United, Liverpool, Chelsea ou Arsenal, não cobram qualquer valor para as crianças darem a mão aos seus jogadores, atribuindo, então, por lotaria entre sócios, os 11 lugares.

O novo diretor do Comité Digital, Cultura, Meios e Desportos da Câmara dos Comuns, Julian Knight, afirmou que há uma injustiça perante as famílias mais desfavorecidas. «Agora parece que a felicidade está na posse de quem tem 700 libras [828 euros]», apontou o responsável.